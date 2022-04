Príncipe Harry e Meghan Markle voltam ao Reino Unido

O príncipe Harry de Inglaterra e Meghan Markle vão regressar ao Reino Unido nesta primavera. Esta será a primeira visita dos duques de Sussex em dois anos.

A visita dos duques acontecerá na sequência dos Invictus Games, um evento criado pelo príncipe que pretende homenagear os veteranos de guerra com diversas competições desportivas.

A notícia foi avançada pelo editor real do “Daily Mirror”, Russel Myers, no podcast “Pod Save the Queen”. “Acho que é justo dizer que talvez os possamos ver na primavera”, revelou.

Também no jubileu da rainha, que irá ocorrer entre 2 e 5 de junho, a presença dos duques é esperada para celebrar os 70 anos de Isabel II como rainha.