Príncipes William e Harry autorizam homenagem à princesa Diana

Os príncipes William e Harry de Inglaterra uniram-se para autorizar uma homenagem à mãe, a princesa Diana.

Prestes a completar 24 anos desde a morte da princesa Diana, o duque de Cambridge e o duque de Sussex deram consentimento para uma homenagem à mãe e autorizaram que o vestido de noiva da princesa Diana fosse exibido pela primeira vez em 25 anos.

De acordo com a revista “Hello!”, o vestido será exposto no palácio de Kensington, em Londres, como parte da exposição temporária do Historic Royal Palaces, que decorrerá a 3 junho deste ano até janeiro de 2022.

O icónico vestido de noiva da princesa Diana usado para o casamento de com o príncipe Carlos, em 1981, com mais de dez mil pérolas e uma cauda com cerca de sete metros, assinado pelos estilistas Elizabeth e David Emanuel, foi durante muitos anos uma inspiração para várias noivas.

Lady Di morreu num trágico acidente de viação em agosto de 1997, em Paris.