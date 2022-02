Rainha Isabel II irá discursar sobre a Covid-19 em rara aparição televisiva

A rainha Isabel II irá apelar à coragem e determinação na luta contra a pandemia de Covid-19, numa rara aparição televisiva dirigida à Commonwealth.

A monarca britânica discursa este domingo pelas 20 horas, naquela que será a quinta vez, em 68 anos de reinado, que se dirige aos súbditos na televisão, fora de ocasiões especiais como o discurso de Natal.

“Espero que, nos próximos anos, todos possam orgulhar-se da maneira como assumimos este desafio”, dirá, de acordo com excertos divulgados pelo gabinete de comunicação do Palácio de Buckingham.

Segundo a mesma fonte, a rainha irá agradecer o esforço de todos os que estão na primeira linha do combate à pandemia de novo coronavírus, sobretudo os profissionais de saúde, e elogiará a “autodisciplina” e “determinação” do país.

“Vivemos momentos de perturbação na vida de nosso país, uma perturbação que trouxe sofrimento para alguns, dificuldades financeiras para muitos e enormes mudanças no dia a dia de todos nós”, irá referir.

De acordo com o balanço feito no sábado, até às 17 horas de sexta-feira tinham morrido no Reino Unido 4313 pessoas infetadas, mais 708 do que na véspera.