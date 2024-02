Sarah Ferguson dedica mensagem a Carlos III: “Que continue a lutar”

No início da semana, o Palácio de Buckingham comunicou que Carlos III lutava contra um cancro. Sarah Ferguson já endereçou umas palavras ao cunhado.

O Reino Unido foi surpreendido, no início da semana, com um comunicado do Palácio de Buckingham. O rei Carlos III foi diagnosticado com um “tipo de cancro” e já iniciou os tratamentos.

Sarah Ferguson, duquesa de York que, aos 64 anos, também luta contra um cancro de pele, discursou, num evento em Miami, nos Estados Unidos, onde agradeceu as mensagens de apoio à família e endereçou algumas palavras ao soberano.

“Quero agradecer pela vossa gentileza ao apoiarem os membros da minha família que estão a passar por uma fase difícil, e desejamos a todos o melhor, a cada família que também recebeu o mesmo diagnóstico ou que está a passar por uma fase difícil”, disse.

Para o monarca, Sarah desejou o melhor: “E claro, ao meu cunhado, desejamos-lhe o melhor, que continue a lutar”.