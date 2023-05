Sarah Ferguson quer divulgar segredos reais? A ex-mulher do príncipe André diz que pode fazê-lo

Sarah Ferguson, ex-mulher do príncipe André, anunciou que vai ter um podcast onde poderá revelar os “podres” da família real britânica.

A ex-mulher do príncipe André recorreu às redes sociais para anunciar que irá lançar um podcast já na próxima semana: “Já estava na hora de derramarmos o chá… o nosso novo podcast ‘Tea Talks with the Duchess & Sarah’ sai na próxima semana em todas as plataformas de streaming”, escreveu na legenda da publicação.

Para Carlos III, ter a ex-cunhada a “desbobinar” “podres” sobre a casa real britânica pode mesmo ser um problema. A relação de ambos é distante, uma vez que Sarah sempre foi bastante chegada a Diana e, na hora do aperto, saiu em defesa da antiga princesa de Gales.

Sarah não foi convidada para a coroação e mostrou-se compreensiva com a situação, uma vez que era um “evento de Estado” e ela é divorciada, mas pode aproveitar este podcast para revelar alguns segredos reais.

Recorde-se que Sarah não seria a primeira a fazer revelações inéditas sobre os membros seniores da coroa inglesa. Meghan Markle e príncipe Harry deram uma entrevista à Oprah Winfrey onde falaram sobre a forma como eram tratados por algumas pessoas do palácio. No documentário dos duques de Sussex, disponível na Netflix, o filho mais novo de Carlos III acusou a família real de “jogo sujo” contra a mulher.