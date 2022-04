Zara Tindall, neta de Isabel II, vai ser mãe pela terceira vez

Zara Tindall revelou que está grávida do terceiro filho em comum com Mike Tindall. Este será o décimo bisneto da rainha Isabel II.

A neta da rainha Isabel II e filha da princesa Ana está espera do terceiro filho. A gravidez foi revelada pelo próprio marido de Zara Tindall, Mike Tindall, que anunciou a novidade através do seu podcast, “The Good, The Bad & The Rugby”.

“Foi uma boa semana para mim. Terceiro Tindall a caminho”, afirmou.

Recorde-se que, em setembro, também a princesa Eugenie e o marido, Jack Brooksbank, confirmaram que estão à espera do primeiro filho, que nascerá já no próximo mês de janeiro.