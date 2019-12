Blogger Ana Garcia Martins viaja para as Maldivas

Conhecida como “A Pipoca Mais Doce”, a blogger Ana Garcia Martins fez as malas e viajou para as Maldivas. Nas redes sociais tem partilhado fotos de cortar a respiração.

Ana Garcia Martins ou, para os mais desatentos, “A Pipoca Mais Doce” está nas Maldivas a desfrutar de uns dias de descanso e tem aproveitado para se meter com os milhares de seguidores: é que, se no arquipélago, está sol e as águas “escaldam”, em Portugal a chuva parece não querer dar descanso.

“Ora bem, isto também não é assim isto tudoooooo, a água pouco mais quente é do que a da Nazaré. Está ali ela por ela”, brincou a blogger no perfil de Instagram para ter, de imediato, a resposta de duas famosas. “Ahhhhh vieram-me tantos nomes à cabeça…” escreveu a apresentadora da SIC Andreia Rodrigues, enquanto a atriz Núria Madruga também não se deixou ficar: “Faz mal à circulação!”