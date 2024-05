Hillary Duff anuncia nascimento do quarto filho com fotografias do parto

Nasceu na passada sexta-feira, 3 de maio, mas só agora Hilary Duff anunciou a chegada ao mundo com algumas fotografias do parto.

No calor de casa, Hilary Duff deu as boas-vindas, na passada sexta-feira, 3 de abril, a uma menina. Nas redes sociais, a atriz, que dá vida à personagem “Lizzie McGuire”, partilhou algumas fotografias do parto.

“Townes Meadow Bair, agora sabemos porque nos fez esperar tanto tempo… Ela estava a aperfeiçoar aquelas bochechas”, escreveu na legenda.

“Sonho há vários meses em ter-te nos meus braços e nestes últimos cinco dias, em conhecer-te, olhar para ti e cheirar-te, vivi puros momentos de magia. Todos nós te amamos como se tivesses estado desde sempre connosco”, acrescentou.

A bebé é fruto do casamento da atriz com o músico Matthew Koma, de quem tem mais dois filhos: Banks, de cinco anos, e Mae, de dois. Hilary é também mãe de Luca, de 12 anos, do relacionamento terminado com Mike Cormie.