Fátima Lopes arrasa em biquíni aos 51 anos

A apresentadora da TVI entrou de férias e já está a desfrutar da piscina. Os seguidores ficaram espantados com a boa forma.

“Sereia”, “bomba”, “linda”. As palavras dos seguidores de Fátima Lopes no Instagram são todas elogiosas, depois de a apresentadora da TVI ter publicado uma foto em biquíni na piscina com a legenda: “Simplesmente a existir”.

Aos 51 anos, a comunicadora – que está de férias e foi substituída por Mónica Jardim no programa “A Tarde É Sua” -, mostra-se em grande forma e os primeiros a elogiar foram os colegas de canal: “Eissshhhhh! Estourinho na interNet”, referiu Isabel Silva, enquanto Cláudio Ramos elogiou a imagem com uma pequena bomba.