Lili Caneças responde a críticas de internautas

Lili Caneças respondeu às críticas que tem recebido de internautas que apelidaram-na de “velha”, fazendo um apelo durante a sua participação n’”A Nossa Tarde” (RTP1).

A socialite fez questão de pedir publicamente às pessoas que não gostam de si para não a seguirem nas redes sociais. É que esta tem recebido várias mensagens a desejarem a sua morte.

“Se não gostam de mim, não me sigam. Agora estarem a insultar-me e a chamarem-me nomes e dizerem: “Oh velha, devias estar morta!” referiu Lili Caneças, explicando de seguida às vezes é melhor ficar calado.

“Não me importo nada que me chamem velha mas eu tenho uma teoria: quando não tenho nada de bom para dizer, estou calada. Sei que há quem não goste de mim, quem deseje a minha morte, quem me odeie (…) mas pretendo viver até aos 100 anos”, afirmou. “E olha, quando essas pessoas me desejam a morte, se calhar vão ter chatices e se calhar até vão antes”, adiantou.

No final, a “socialite” partilhou ainda que acredita que as pessoas vão evoluir no final da pandemia da Covid-19. “Acho que as pessoas se podem tornar seres humanos mais solidários, mais atenciosos”, rematou.

LEIA TAMBÉM: