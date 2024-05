No Dia da Mãe, Joana Teles anuncia quarta gravidez

Celebra-se este domingo, 5 de maio, o Dia da Mãe. Joana Teles, apresentadora da RTP, tem mais um motivo para celebrar.

No Dia da Mãe, a apresentadora da RTP recorreu às redes sociais para compartilhar uma novidade com os seguidores. Joana Teles, de 42 anos, está à espera do quarto filho e até já publicou a primeira imagem da “barriguinha”.

“E no tão especial Dia da Mãe, a partilha da felicidade que me tem inundado de tanta alegria. Feliz Dia da Mãe a todas nós: às de sangue e às de coração”, escreveu na legenda da publicação.

Na caixa de comentários, os fãs reagiram àquela que é a quarta gravidez da comunicadora. “Parabéns Joana e muitas felicidades”, “Melhor notícia do dia. Maravilhosa” e “Estás linda. Grávida maravilhosa” são alguns dos exemplos.