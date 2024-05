Manuel Luís Goucha conta episódio: “Não conteve as lágrimas ao ver-me”

Um grupo de estudantes visitou os estúdios da TVI e Manuel Luís Goucha destacou, nas redes sociais, um dos momentos da visita.

Há duas décadas, Manuel Luís Goucha entrou na TVI e, durante quase 16 anos, foi companhia assídua dos portugueses nas manhãs da estação, altura em que apresentava, juntamente com Cristina Ferreira, o “Você na TV”.

Esta sexta-feira, 3 de maio, um grupo de estudantes do curso de Comunicação Social visitou os estúdios da TVI, onde conheceram o apresentador. Nas redes sociais, o anfitrião do programa “Goucha” destacou um momento.

“Volta e meia recebemos em estúdio a visita de alunos de Comunicação Social. Foi o que aconteceu esta tarde [sexta-feira, 3 de maio] antes do programa começar”, escreveu.

“Vinham de Salvaterra de Magos, terra de que muito gosto pela sua história e património, veja-se por exemplo a sua Falcoaria, mostrando-se entusiasmados por ali estarem, possivelmente sonhando em ser, no futuro, um dos nossos”, contou.

“Ao meu lado esquerdo a Jéssica, de 17 anos, não conteve as lágrimas ao ver-me, disse por me acompanhar desde os cinco anos. No abraço que lhe dei celebrei grato o futuro, que a ver por estes jovens simpáticos, educados e interessados, fica bem entregue”, rematou.