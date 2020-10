Rita ferro Rodrigues mostra fotos de Ruben Vieira antes da Internet

Rita Ferro Rodrigues encontrou no baú das recordações diversas fotografias em que surge junto do seu companheiro, Ruben Vieira.

A apresentadora partilhou com os seguidores imagens raras que foram registadas antes de existirem redes sociais e do tempo em que se revelavam fotografias.

“A vida antes das redes sociais. Lembram-se de como era? As fotografias levavam tempo a revelar. E vinham muitas vezes desfocadas e estava certo”, lembrou a apresentadora do Canal 11, em jeito de brincadeira.

Na secção de comentários da publicação, diversos internautas elogiaram o casal.

Recorde-se que Ruben Viera, mais conhecido como “Ben” no mundo da televisão, trabalha com assistente técnico n’”O Programa da Cristina”, da SIC. Por diversas vezes, em público, Cristina Ferreira já elogiou o trabalho do profissional.

