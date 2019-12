Rui Unas: “Devo ter sido um gajo do caraças numa outra vida para merecer isto”

Fotografia: Instagram Rui Unas

Rui Unas está de férias em Munique, na Alemanha, na companhia da sua mulher. A meio de uma viagem de comboio entre cidades, o humorista declarou-se à companheira.

O ator aproveitou uns dias de folga para conhecer aquele país. Entre passeios, bailaricos e provar a gastronomia local, o também locutor expressou publicamente o sentimento que nutre pela mulher.

“Eu devo ter sido um gajo do caraças numa outra vida para merecer isto… já ela, no mínimo, uma serial killer e devoradora de bebés…” escreveu Rui Unas no seu perfil de Instagram.

Além dos passeios habituais, Rui Unas também conheceu uma igreja católica.

“Não estou a atualizar o feed mas os dez minutinhos que passo numa igreja alimentam-me a alma. Se na Índia fui a templos hindus, na Guatemala a templos maias, no Sudão a mesquitas… Porque não, na Alemanha ir a uma igreja católica? Um ateu que gosta de templos é assim tão ‘fora’? Quem está comigo nisto?” questionou.

Recorde-se que o casal aterrou naquela cidade há três dias.

