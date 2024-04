Revelada causa da morte de O.J. Simpson, ex-jogador de futebol americano

O.J. Simpson morreu há duas semanas, mas apenas esta sexta-feira, 26 de abril, foi revelada a causa da morte do ex-jogador de futebol americano.

“Orenthal James Simpson, sucumbiu à sua batalha contra o cancro”, escreveu a família no dia 10 de abril.

A TMZ revelou esta sexta-feira, 26 de abril, que o ex-jogador de futebol americano lutava cancro da próstata.

Malcolm LaVergne, advogado e executor do património de Simpson, recebeu a certidão de óbito, na qual era especificado o cancro como causa da morte.

Há 20 anos, O.J. foi acusado do assassinato da ex-mulher, Nicole Brown, e do amigo Ron Goldman. Representado por Robert Kardashian, O.J. acabou por ser absolvido do crime, que teve grande cobertura mediática a nível mundial.