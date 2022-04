“3 Mulheres – Pós-Revolução” estreia-se no dia 20 na RTP1

A história de três mulheres que tiveram uma participação ativa na área da edição de livros, nos jornais, na cultura e na atuação política durante o 25 de abril estreia-se no próximo dia 20.

“3 Mulheres – Pós-Revolução” é uma história sobre um ciclo da vida portuguesa, entre o 25 de abril de 1974, com o derrube do Estado Novo pelo Movimento das Forças Armadas, e o ano de 1982, com o fim do Conselho da Revolução e a primeira revisão da nova Constituição.

“Anos convulsos e transformadores da fundação da Democracia e uma época que trouxe uma interrogação nova: o que fazer da Revolução? Natália Correia, Snu Abecassis e Maria Armanda Falcão/Vera Lagoa viveram intensamente esse tempo de mudança e procuraram essa resposta, do Período Revolucionário em Curso até à consolidação da Democracia no início dos anos 80”, descreve a RTP1, em comunicado.

No primeiro episódio, Natália Correia (Soraia Chaves), excitada com as notícias, passa a noite em claro. Maria Armanda Falcão (Maria João Bastos), alertada para as ocorrências do dia por Esteves Pinto (Marco Delgado), exulta de entusiasmo, quer ir à Baixa assistir à queda do Governo. Esteves Pinto, mais comedido, procura dissuadi-la. Snu Abecassis (Victoria Guerra), a braços com uma crise conjugal, e depois de uma noite mal dormida, escuta ao pequeno-almoço na rádio as notícias. Fica expectante, o desfecho é ainda incerto. Decide ir trabalhar para a D. Quixote, mas na editora o clima é já de enorme euforia.