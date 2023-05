“A Hora dos Lobos” em estreia no dia 31 de maio na RTP

Telefilme realizado por Maria João Luís com Mariana Monteiro, João Nunes Monteiro e Vítor Correia nos papéis principais, “A Hora dos Lobos” estreia na RTP1 e RTP Play esta quarta-feira, dia 31 de maio.

“A Hora dos Lobos” traz-nos a história de um pescador, um homicídio e um destino improvável, tendo como pano de fundo Cantanhede dos anos 40.

“Leandro” e a filha “Mariana” vivem do que o mar lhes dá. Quando Mariana é violada, Leandro mata o culpado. Habituado a uma vida honesta, é agora um homem em fuga. Ao deambular pelos campos é acolhido por um bando de saltimbancos que, apesar de ladrões, se encontram no lado certo da história.

História inspirada no livro “Alcateia”, de Carlos de Oliveira, com realização de Maria João Luís e argumento de Mário Cunha. Com Mariana Monteiro, João Nunes Monteiro e Vítor Correia, ao lado de Almeno Gonçalves, Paulo Manso, Lucinda Loureiro, Graciano Dias, Hélder Agapito, Pedro Moldão, António Fonseca, Silvia Figueiredo, Vítor Oliveira e Sérgio Gomes.

“A Hora dos Lobos” para ver na quarta-feira, dia 31 de maio, às 21h00, na RTP1. Telefilme também disponível na RTP Play.