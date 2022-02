Halloween em destaque na Globoplay com a série “Desalma”

A plataforma de “streaming” Globoplay tem em destaque a série “Desalma”, para marcar o Halloween deste ano.

Até que ponto se pode negar a morte? Na pequena Brígida, cidade fictícia do interior do Sul do Brasil, fenómenos sobrenaturais assombram a população ao longo de décadas, enquanto rituais de bruxaria prometem trazer de volta ao mundo dos vivos almas de pessoas que já morreram. É neste universo que se desenrola “Desalma”, um drama sobrenatural original Globoplay que já está disponível na plataforma.

“Desalma” é uma série original Globoplay, desenvolvida pelos Estúdios Globo, criada e escrita por Ana Paula Maia com direção artística de Carlos Manga Jr. e direção de João Paulo Jabur e Pablo Müller.