Marcantonio Del Carlo sobre a série “Rabo de Peixe”: “Um dos projectos que mais prazer me deu fazer”

O ator Marcantonio Del Carlo integra o elenco da nova série portuguesa da Netflix, “Rabo de Peixe”. Para assinalar a revelação do cartaz oficial, deixou uma mensagem emotiva nas redes sociais.

“Em agosto do ano passado terminava de filmar um dos projetos que mais prazer me deu fazer. Não só porque finalmente pude representar em italiano, mas porque tinha uma personagem maravilhosa para interpretar”, começou por escrever na legenda da publicação no Instagram.

“Acabei numa madrugada que foi dura de ultrapassar. Com efeitos especiais à base de água e vento, com sotaque espanhol, fiquei debaixo de chuva horas a fio. ‘Foi bom demais’ como diria um amigo meu carioca”, continuou.

“Diverti-me muito e trabalhei tanto nos Açores como em Lisboa com um elenco e equipa de luxo durante dois belos meses de muito suor mas tanta alegria. Pelo meio até apanhei Covid e fiquei fechado cinco dias num hotel em São Miguel. Agora finalmente parece que vai estrear a série. Aqui fica o cartaz”, rematou.

Produzida pela Ukbar Filmes, a nova série original portuguesa da plataforma de “streaming”, “Rabo de Peixe”, conta, com recurso à ficção, os acontecimentos reais da vila piscatória açoriana, após dar à costa uma tonelada de cocaína.

Com realização de Augusto Fraga e Patrícia Sequeira, a série, que possui no elenco nomes como José Condessa, Helena Caldeira, Rodrigo Tomás, André Leitão, Kelly Bailey, Maria João Bastos, Pepê Rapazote, Albano Jerónimo e Afonso Pimentel, tem estreia marcada para o próximo mês de maio.