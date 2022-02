Maria João Bastos sobre novela “Sabor da Paixão”: “Foi muito importante na minha carreira”

Maria João Bastos admitiu a importância que a novela “Sabor da Paixáo” teve na sua carreira. A atriz interpretou “Rita” na trama que é exibida de segunda-feira a sábado, às 13.50 H, na Globo.

Depois de se ter estreado numa novela da Globo em 2001, “Sabor da Paixão” foi o segundo projeto que Maria João Bastos abraçou na emissora. Daí o facto de o projeto ocupar um lugar tão especial na sua carreira.

“‘Sabor da Paixão’ foi um projeto muito importante na minha carreira. Foi o meu segundo trabalho no Brasil depois de me ter estreado com a novela ‘O Clone’. Fui convidada para ser coprotagonista com a Letícia Spiller”, explica a atriz.

O facto de parte da trama ter sido gravada em Portugal também contribuiu para o facto de “Sabor da Paixão” ter sido uma novela inesquecível para Maria João Bastos.

“Emocionalmente foi muito bom ter participado nesta história. Fomos para o norte do país, para as vindimas. Filmamos no Douro que é uma região lindíssima, tem um visual maravilhoso. Foi muito divertido estar com todo o elenco, passar uma temporada e gravar em Portugal”, recorda.

Além do bom ambiente de gravações, Maria João Bastos também destaca um outro fator que fez com que a novela tenha tanta importância na sua vida. “Parte do elenco veio do Brasil para gravar a novela e criou-se uma união de grupo que é muito importante. Criámos laços muito fortes e cresceram amizades que ficaram até hoje. A Letícia Spiller é uma das minhas grandes amigas no Brasil. Adoro-a como uma irmã. Essa novela deixou-me muitas pessoas importantes e a Letícia Spiller é uma delas”, reforça.

Realizada por Denise Saraceni, “Sabor da Paixão” conta no elenco com atores como Aracy Balabanian, Lilia Cabral, Floriano Peixoto, Pedro Paulo Rangel, Luigi Baricelli, Lima Duarte, Cassia Kiss, Arlete Salles, Marcelo Serrado, Fernanda Rodrigues e Bruno Ferrari entre outros.