Os novos episódios de “Zorra Total” retratam temas da atualidade de forma leve e bem-humorada. A série tem estreia marcada para o dia 25 de outubro, às 22h05, na Globo.

“Zorra” é uma crónica bem-humorada do quotidiano brasileiro. Os novos episódios mesclam gravações do início do ano com novas cenas, que estão a ser realizadas na casa dos atores e em cidades cenográficas, com equipas reduzidas, seguindo o protocolo de segurança. Além desta novidade, o elenco ganha o reforço de nomes como Diogo Vilella, Marisa Orth, Robson Nunes, Victor Lamoglia e Karina Ramil.

Com passagens por programas icónicos como “TV Pirata” e “Sai de Baixo”, os veteranos Marisa Orth e Diogo Vilela foram colegas de cena em “Toma Lá Dá Cá” e estão animados por repetir a parceria.

“Trabalhar com a Marisa é o máximo. Estou muito feliz de poder reviver essa parceria que sempre deu tão certo, e com um texto tão afiado”, conta Diogo. “Está sendo ótimo ter essa oportunidade de trabalhar dessa forma e adquirir mais um aprendizado. Quando a gente pensa que já fez de tudo, sempre surge uma nova possibilidade, e eu adoro isso!” completa Marisa Orth.

Victor Lamoglia e Karina Ramil, por sua vez, são caras conhecidas do humor na internet. “Estou muito ansioso para ver o resultado final dessa trabalheira enorme que estamos tendo! Espero que as pessoas gostem do ‘Zorra’ com essa pegada caseira, misturada à superprodução que tínhamos antes”, diz Victor.

Já Karina conta estar bastante animada e feliz com a recetividade dos colegas de equipa: “Estou totalmente encantada em ver tanta gente talentosa e unida no propósito de fazer acontecer o programa. É realmente muito divertido e incrível fazer parte disso tudo”.

O ator e cantor Robson Nunes, conhecido pela sua atuação em novelas e pela sua participação recente no “reality” “Popstar”, integra o grupo de estreantes. “Quando se faz humor, o primeiro a se divertir tem que ser você, e está sendo muito prazeroso descobrir junto com a equipe e colegas essa nova forma de trabalhar”, declara.

Nas gravações remotas, a produção viabilizou a montagem de ‘sets’ nas casas dos atores com o que cada um tem disponível, incrementando com alguns objetos, que são enviados dentro das normas de segurança. Os atores recebem o kit com câmera, luz e microfones, e são dirigidos à distância pelo diretor-geral, Mauro Farias. Com o apoio da equipa de produção, todos trabalham remotamente.

Mauro destaca a superação criativa de toda a equipa e a aprendizagem adquirida com a experiência de gravações à distância: “Tem sido uma grande surpresa o trabalho. A ideia de estar na casa dos atores, usando um equipamento tão leve, cria um universo de possibilidades inusitadas. A quarentena é uma nova fronteira para o humor do ‘Zorra’, que segue fazendo humor de tudo isso”.