“O Último Animal” conta a história do jogo de apostas mais famoso do Brasil

A estrear no final do mês, “O Último Animal” conta a história do “jogo do bicho”, o jogo de apostas mais famoso do Brasil.

No final do mês, a 30 de novembro, vai chegar aos cinemas um filme que conta a história do Jogo do Bicho, o jogo de apostas ilegais mais famoso do Brasil. “O Último Animal”, realizado por Leonel Vieira, conta com Joaquim de Almeida no papel principal, no qual interpreta “o papel de um emigrante português ‘chefão’ deste milionário jogo ilegal, que se revela um hábito popular com mais de 120 anos de história”, lê-se em comunicado.

A trama é “um thriller fascinante e perturbador sobre o submundo que se esconde por trás do Jogo do Bicho, o mais famoso jogo de apostas ilegais do Brasil. Filmado no Rio de Janeiro, entre favelas e condomínios de luxo”.

O filme segue a história de “Didi”, um jovem contabilista, recém-formado, que está a tentar sair da favela na qual cresceu. “Nessa luta por uma vida melhor, descobre que trabalha indiretamente para “Casimiro Alves” (Joaquim de Almeida) – um emigrante português conhecido como Dr. Ciro – um famoso ‘chefão’ do Jogo do Bicho no Rio de Janeiro. O sonho de ‘Didi’ transforma-se num pesadelo de violência, narcotráfico e corrupção tendo como pano de fundo a ‘cidade maravilhosa’”.