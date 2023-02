“Operação Maré Negra” volta à RTP a 10 de fevereiro

“Operação Maré Negra 2”, uma coprodução RTP e Prime Video, apresenta novos episódios com a participação dos atores portugueses Soraia Chaves e Pêpê Rapazote. A estreia é a 10 de fevereiro.

A série tem cinco episódios, que poderá acompanhar a partir de 10 de fevereiro nas noites de segunda-feira, às 22h30, na RTP1. Todos os episódios ficam disponíveis em antecipação na RTP Play, sempre a partir das 12h00.

Na nova temporada de “Operação Maré Negra”, o público navega no frágil equilíbrio entre o crime e a lei, a vingança familiar e a justiça. Tendo como centro da história a prisão de “Nando” (Jorge Lopez), a série leva o telespetador numa viagem cheia de traições e jogos duplos pelo mundo do legal e ilegal, os narcotraficantes vs. polícia.

“Operação Maré Negra 2” é produzida pela produtora portuguesa Lightbox e pela espanhola Ficción Producciones e é uma coprodução entre a RTP, a Prime Video e um grupo de televisões autonómicas de Espanha, liderado pela TV Galiza.

Protagonizada por Jorge Lopez, a presença portuguesa está em destaque nesta segunda temporada com a participação de Soraia Chaves e Pêpê Rapazote no núcleo principal, bem como de João Craveiro e Noua Wong.

Do elenco fazem também parte Oscar Jaenada, Esther Acebo, Nerea Barros, Leandro Firmino, Carles Francino, Luis Zahera e Bruno Gagliasso, entre outros.

A realização é de Oskar Santos e Daniel Calparsoro, a quem se juntam Igor Legarreta e o português Luís Ismael. O argumento passa a contar com a assinatura de Jose Rodríguez, em conjunto com Patxi Amezcu e Natxo López.

Para José Fragoso, diretor da RTP1, “existe uma importante ligação orgânica neste projeto que junta três países, Portugal, Espanha e Brasil, numa grande coprodução entre a RTP e a Prime Video, com a qual já trabalhámos em outros projetos de ficção. Esta é uma história de ação com uma forte componente portuguesa que leva a que este género de coprodução envolva equipas e atores de renome de vários países, permitindo que seja vista por milhões de pessoas em todo o mundo através de várias plataformas. Com o lançamento desta nova temporada a RTP consolida assim a sua presença no mercado internacional”.