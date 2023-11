Pedro Pascal poderá estrear-se no universo da Marvel

O ator chileno Pedro Pascal tem dado cartas na ficção e, segundo a imprensa americana, poderá ser o próximo herói da Marvel.

Um ator em ascensão: Pedro Pascal tem sido bastante falado no universo da ficção, principalmente pelos últimos trabalhos desenvolvidos nas séries “The Mandalorian” e “The Last Of Us”.

Segundo avança a imprensa americana, o ator poderá ser o novo “Reed Richards”, líder do grupo “Quarteto Fantástico” dos filmes Marvel. A personagem, que já foi interpretada por grandes nomes do cinema, como Miles Teller e John Krasinski, está a um passo de ser dada a Pedro Pascal, mas faltam acertar alguns detalhes do contrato e reajustar a agenda do ator, que tem estado totalmente preenchida.

Recorde-se que, em 2020, Pascal contracenou com Gal Gadot, Chris Pine e Kristen Wiig no filme da DC Comics “Mulher-Maravilha 1984”.