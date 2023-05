Reveladas as primeiras imagens da nova temporada de “Conta-me Como Foi”

Já foram reveladas as primeiras fotografias da terceira temporada da série da RTP1 “Conta-me Como Foi”, com estreia marcada para dia 3 de junho.

Na nova temporada, os telespetadores podem continuar a acompanhar o dia a dia e os contratempos da vida da “Família Lopes” e todos os desafios que Portugal e o mundo enfrentam na segunda metade da década de 80.

No primeiro episódio, estamos em 1986. O acidente nuclear em Chernobyl marcou o mês de abril, aos poucos as pessoas começam a ter consciência da dimensão do acontecimento. E agora a preocupação são as centrais espanholas.

As notícias sobre Chernobyl dominam as conversas em geral e no café em particular. “Amparo” (Mafalda Vilhena) está muito preocupada. “Teodoro” (Orlando Costa) e “Jerónimo” (Rui Mendes) discutem as questões políticas.

Entre “Susana” (Beatriz Frazão) e “António” (Miguel Guilherme) há algum mal-estar, pois ela quer ser cantora, mas o pai não concorda com esta opção, pelo que quer controlar todos os seus passos. Mas as preocupações de António vão-se adensar em virtude do acidente nuclear. Ele e o seu sócio “Zé” (Rui Melo) vão sentir na pele os efeitos do acidente.

“Margarida” (Rita Blanco) e “Luz” (Madalena Almeida) não querem acreditar na ideia de que as suas roupas vão aparecer na televisão em virtude de “Leandro” (João Tempera) de repente ter ficado sem marca para vestir a apresentadora do seu novo programa. Mas esta situação irá revelar-se um desastre para Margarida apesar do grande sucesso do desafio.

Entre Carlos e Clara parece estar a crescer uma grande cumplicidade, mas que no fim não passa de um grande equívoco.

“Conta-me Como Foi” tem estreia marcada para dia 3 de junho.