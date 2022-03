As gravações da segunda temporada de “Auga Seca” arrancam em Portugal

As gravações da segunda temporada de “Auga Seca”, coprodução entre a SPi e a produtora Galega Portocabo para a RTP1, a HBO Portugal e Espanha e a Televisión de Galicia arrancam dia 9 de março em Portugal.

A série terá a sua estreia na RTP1 e ficará, posteriormente, disponível na plataforma da HBO Portugal e Espanha e na Televisión de Galicia. Para o diretor da RTP1, José Fragoso, “o êxito da primeira temporada de ‘Auga Seca’ justifica a aposta da RTP e da HBO numa segunda série de oito episódios.

“Exemplo relevante do potencial de coprodução que existe entre Portugal e Espanha, ‘Auga Seca’ permitiu envolver equipas criativas e técnicas dos dois países e um elenco de atores notável de ambas as nacionalidades, desenvolvendo uma narrativa tensa e emocional cuja ação se desloca entre paisagens portuguesas e galegas. Esta nova temporada de ‘Auga Seca’ é mais uma proposta ambiciosa a que a RTP se liga com entusiasmo, num momento particularmente feliz da capacidade da produção nacional de ficção se integrar em projetos internacionais de qualidade”, disse o diretor da RTP1.

Já José Amaral, Managing Director da SPi afirma: “Neste momento importante para a produção da ficção nacional, fruto de um conjunto de fatores onde destacamos a força e o papel da RTP na dinamização e na participação em coproduções internacionais, é com enorme satisfação que anunciamos o início das gravações da segunda temporada da série ‘Auga Seca’, em Portugal. A confirmação desta segunda temporada de oito episódios é um sinal inequívoco do reconhecimento da qualidade de produção e do talento existente em Portugal e que nos aproxima uma vez mais à Região da Galiza e às plataformas OTT, onde as boas histórias estão presentes e onde queremos continuar a estar presentes”.

Na segunda temporada de “Auga Seca”, composta por oito episódios, serão aprofundadas as origens dos negócios da família Galdón e os conflitos com a família de Teresa, protagonizada pela atriz Victoria Guerra. No elenco mantêm-se atores espanhóis e portugueses como Monti Castiñeiras (Mauro Galdón), Sergio Pazos (inspetor Viñas), Eva Fernández (Irene), Belén Constenla (Dulce) e Adriano Luz (Lázaro), a que se juntam novas caras como Pêpê Rapazote, Luana Piovani e Gonçalo Waddington.

Toño López volta a assumir a realização em conjunto com o realizador português Sérgio Graciano sob a produção executiva de José Amaral da SPi e Alfonso Blanco da Portocabo, autor da série. Os guiões foram escritos por Carlota Dans, Roberto G. Méndez, Miguel Simal, Alfonso Blanco, Nina Hernández e Ana Míguez; a direção de fotografia é de Manuel Pinto Barros e Lucí C. Pan, e a música original foi criada por Elba Fernández e Xavi Font.