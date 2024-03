Série “Irreversível” selecionada no MIPDRAMA 2024

A série da RTP “Irreversível” é uma das dez Novas Séries Dramáticas mais aguardadas do ano para a MIPTV, um dos mais prestigiados eventos mundiais da indústria audiovisual.

“Irreversível”, uma série de Bruno Gascon produzida pela Caracol Studios para a RTP, integrar a seleção do MIPDRAMA 2024, onde estão as dez novas séries dramáticas mais aguardadas do ano pela MIPTV.

Será, assim, uma das candidatas a vencer o prémio “Coup de Coeur” ao lado de outras produções europeias de excelência. As séries em competição foram selecionadas pela sua qualidade de escrita e produção, originalidade e elevado apelo global.

“Irreversível” é protagonizada por Margarida Vila-Nova e coprotagonizada por Rafael Morais, e conta uma história de crime e drama numa cidade costeira onde a psicóloga “Júlia” (Margarida Vila-Nova) e o inspetor “Pedro Sousa” (Rafael Morais) tudo farão para descobrir quem é o responsável pelo homicídio de uma jovem.

A série aborda ainda temas contemporâneos urgentes como a saúde mental, adoções ilegais, “bullying”, homofobia e a maternidade.

“É uma oportunidade única e que me deixa muito feliz e orgulhoso especialmente por ser uma série tão focada em temáticas que são cada vez mais urgentes discutirmos. Acredito que esta seleção certamente abrirá portas à internacionalização da série e vem comprovar que a aposta continuada da RTP em diferentes tipos de séries de ficção é sem dúvida uma aposta vencedora”, refere Bruno Gascon.

Realizado anualmente em Cannes, o MIPDRAMA tem lugar no dia 7 de abril e integra o prestigiado evento MIPTV, uma das maiores e mais importantes feiras de comércio de televisão e programação de vídeo do mundo.