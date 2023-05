Vin Diesel e Michelle Rodríguez anunciam que “Velocidade Furiosa X” é uma trilogia

Durante a apresentação em Roma, Vin Diesel e Michelle Rodríguez anunciaram que o último filme da saga vai estar dividido em três partes.

“Velocidade Furiosa X” chega aos ecrãs nacionais na próxima quinta-feira, 18 de maio, e os fãs não podiam estar mais ansiosos.

Durante o evento de antestreia, que teve lugar em Roma, Itália, Vin Diesel e Michelle Rodríguez acabaram por revelar que o último filme da saga vai ser dividido em três partes.

Já tinha sido anunciado que “Velocidade Furiosa X” estaria dividida em dois, mas parece que há planos para ampliar o final. Vin Diesel e Michelle Rodríguez, juntamente com o resto do elenco, incluindo a portuguesa Daniela Melchior e Meadow Walker, mais recente integrante da família “Velocidade Furiosa”, marcaram presença no tapete vermelho e aproveitaram para fazer algumas revelações.

“Quando começamos a gravar, perguntaram se o filme poderia ser dividido em duas partes, mas depois de assistirem à primeira parte, eles disseram: ‘Conseguias fazer o final de ‘Velocidade Furiosa’ tornar-se numa trilogia?’”, explicou Vin aos jornalistas.

Michelle Rodríguez completou o raciocínio do colega ao dizer que “todas as histórias têm três atos”.

O jornal espanhol “Marca” avançou que a Universal, produtora do filme, foi questionada sobre essa eventualidade, mas não confirmou a trilogia.