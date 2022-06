A noite em que os Black Eyed Peas se sentiram em casa e deram música aos amigos

Will.i.am e companhia juntaram-se às 80 mil pessoas no Parque da Bela Vista para uma noite entre amigos a celebrar a música eletrónica e ainda agarraram os espetadores com a nova música.

Os Black Eyed Peas fecharam, no domingo à noite, o segundo dia do Rock in Rio Lisboa com um concentro de amigos, tal a simbiose perfeita entre o público e a banda norte-americana de Los Angeles, que nunca se escondeu atrás do palco e esteve sempre perto das primeiras filas.

Os cabeças de cartaz deste domingo brindaram as cerca de 80 mil pessoas presentes no Parque da Bela Vista, em Lisboa, com os maiores “hits”, mas a grande surpresa foi a interpretação do tema lançado na última sexta-feira “Don’t You Worry”, com participação de Shakira e David Guetta.

De resto, os músicos homenagearam a cantora colombiana – que, nas últimas semanas, foi notícia pela sua vida pessoal devido à alegada traição do pai dos filhos e jogador do FC Barcelona Piqué -, com gritos de “Shak”, “Shak”, acompanhados pela multidão.

O grupo composto por Will.i.am, Apl.de.ap, Taboo ficou sem Fergie, que saiu do projeto em 2017, mas J. Ray Soul dá bem conta do recado e faz esquecer a intérprete que decidiu seguir uma carreira a solo. “É bom estar de volta, obrigado Lisboa”, exclamou Taboo, visivelmente emocionado, e, ao mesmo tempo, a lamentar que que o mais próximo de “arranhar” o português é falar em espanhol. “A vossa energia enche-me a alma”, referiu, enquanto lançava músicas consecutivas com pirotecnia, a fazer lembrar os britânicos Muse na noite anterior.

Seguiram-se os êxitos “Mamacita” e “Let’s Get it Started” e o “show” só acabou depois da meia-noite, com o recinto esgotado. Durante quase toda a atuação, Will.i.am esteve em direto nas redes sociais.

“Furacão” e maré calma

O “furacão” brasileiro Ivete Sangalo chegou atrasado a Portugal, mas quando apareceu no Parque da Bela Vista, em Lisboa, no segundo dia do Rock in Rio, ontem à tarde, levou tudo com ele. A cantora brasileira, de 50 anos, apareceu no palco Mundo a tocar tambores, o que fez saltar os espectadores que já enchiam o recinto. A cantora e compositora, que nos tempos da Banda Eva dava 30 concertos por mês, deu o enésimo no Rock in Rio Lisboa, mas foi como se fosse o primeiro.

A atuação estava envolvida em grande expectativa, já que a artista chegou a Portugal apenas na manhã de ontem. “Chegámos a Lisboa. Chegámos! Chegámos. Que saudades que eu tinha. Rolou um imprevisto, o meu voo era ontem (anteontem). Foi cancelado à 1 da manhã. Tivemos de fazer uma maratona para chegarmos a tempo do concerto no Rock in Rio”, confessou Ivete Sangalo, que brilhou com os temas “Sorte Grande” e “Arerê”. “Estou aqui como filha desta terra também. Depois desta pandemia temos mais e de cantar e de nos relacionar nos”, afirmou, para a plateia repleta com muitas bandeiras do Brasil.

Em seguida, Ellie Goulding surgiu no palco com energia e os temas “Love me Like You Do” e “Burn”. A cantora pop britânica que chegou a fama depois de alcançar o número um do “BBC Sound of 2010” e ganhar o Critics Awards nos Brit Awards do mesmo ano foi competente na atuação, e, inicialmente, as músicas calmas não aqueceram o público, que preencheu só meia casa do Parque da Bela Vista, mas, o espetáculo cresceu de intensidade e foi já com casa cheia que a intérprete se despediu com vista para milhares de telemóveis ligados a iluminar a Bela Vista.

A começar o dia dedicado às famílias surgiu David Carreira, o artista nacional com mais seguidores em todas as redes sociais. “O facto de tocar à tarde deixa ver toda a gente e é brutal. Vocês sabem que gosto de interagir”, disse o artista para os milhares de fãs.

O filho de Tony Carreira conquistou o público pela proximidade e interação com a plateia e chamou para o palco consigo a namorada, Carolina Carvalho, e o irmão Mickael Carreira para se juntarem à festa.

Mais tarde, seguiu para a tenda VIP, onde ficou a conviver com os outros famosos e a ver os concertos que se seguiram.

Dia da família

Domingo foi dia da família no Rock in Rio, com tinha previsto Roberta Medina, vice presidente do evento. Pais e filhos surgiram de mãos dadas na Bela Vista e divertiam-se juntos, longe das primeiras filas e mais perto da sombra.

Famosos em peso

Fernanda Serrano, João Félix, Margarida Corceiro, Pedro Granger, Miguel Cristovinho e Carlos Moedas, presidente da câmara de Lisboa, foram alguns famosos que encheram a tenda VIP do recinto.

Apesar de namorados há muito tempo, com fotos juntos publicados nas redes sociais, a atriz Margarida Corceiro e o jogador do Atlético Madrid João Félix voltaram a não querer ser fotografados juntos.