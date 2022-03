“A Pipoca Mais Doce” revela quem gostaria que ganhasse o “Big Brother 2020”

Na última semana do “Big Brother 2020”, a comentadora revelou que gostaria que Diogo vencesse o “reality show” da TVI.

Ana Garcia Martins, mais conhecida como “A Pipoca Mais Doce”, fez um resumo sobre esta edição do “Big Brother 2020” no Instagram, numa publicação na qual referiu que gostaria que ganhasse o concorrente lisboeta, ou então “o prémio fica muito bem com Soraia, Ana Catharina ou Noélia”.

“A pergunta que mais me têm feito nos últimos dias é ‘quem é que achas que vai ganhar?’ Também não faço ideia mas não é propriamente uma novidade que gostava muito que ganhasse o Diogo”, admitiu.

“Não podendo ser ele, o prémio também fica muito bem nas mãos da Soraia, da Ana Catharina ou da Noélia. Porque todas elas, sem excepção, foram vítimas de um ataque cerrado ao longo de meses, aguentaram quilos de insultos e provocações com a maior das classes e foram nomeados vezes sem conta”, acrescentou, referindo que apesar de todas as nomeações, os portugueses nunca os expulsaram.

A “blogger” explicou ainda que o concorrente é, para si, o vencedor “por ter um perfil completamente atípico para um ‘reality show’, pela postura, pelo humor, pela inteligência, por achar que tem a cabeça e o coração nos sítios certos”.

