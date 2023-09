Aí estão os primeiros concorrentes do “Big Brother”: Cristina Ferreira quebra a tradição

Começou mais uma edição do “Big Brother”. Apresentamos os primeiros concorrentes, numa noite em que Cristina Ferreira quebrou a tradição.

Aí está mais uma edição portuguesa do “reality show” mais conhecido do mundo: o “Big Brother” está de volta na TVI, com novos concorrentes e a mesma apresentadora mas, como gosta de surpreender nas galas a partir dos estúdios da Venda do Pinheiro, Cristina Ferreira inovou… e quebrou uma tradição: a apresentadora preferiu o vermelho ao branco, cor que costuma usar sempre nas estreias do quarto canal.

Quanto aos concorrentes, a primeira a entrar na “casa mais vigiada do país” foi Joana Sobral, 24 anos, que vem de Viseu. Tirou o curso de Artes do Espetáculo na Faculdade de Letras, e também se interessa pela área de relações públicas e eventos.

Neste momento está solteira, numa fase em que se quer conhecer melhor. Terminou o último namoro porque percebeu que estava numa relação tóxica.

Admite que não consegue ficar calada. Tem dificuldades em assumir que está errada e luta sempre para levar a sua avante. Considera-se uma líder nata. Irrita-se com pessoas sem personalidade, e assume que se exalta facilmente.

Já na casa da Venda do Pinheiro está também Paulo, um agente da PSP que a N-TV já tinha apresentado na passada sexta-feira.

Ossman Idrisse vem de Lisboa, é empresário e tem 29 anos. Organiza festas, é muçulmano e chega à casa do “Big Brother” “para lutar contra todos os preconceitos”. O concorrente já teve uma claque no público, com o cartaz “Ossman és grande”.

De Penafiel chega uma… “Barbie”. É, pelo menos, assim que se apresenta Dulce. Procura um “homem moreno”. “A ‘Barbie’ começou por uma brincadeira e as coisas foram acontecendo, tinha uma amiga que era a ‘Nacy”, referiu a jovem, que tem 300 mil seguidores no Tiktok, no qual faz “lives” e fala de “tendências”.

“Mostro o meu bom humor, a minha felicidade e aquilo que eu sou”, contou neste domingo a Cristina Ferreira. Dulce é professora e dá aulas do 1.º e 2.º ciclo.