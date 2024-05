Leque de nomeados do “Big Brother” com menos um concorrente

Cláudio Ramos ligou esta terça-feira, 7 de maio, à casa do “Big Brother” para anunciar a primeira salvação da semana.

Como já é habitual, Cláudio Ramos ligou esta terça-feira, 7 de maio, a seguir ao “Jornal Nacional” à “casa mais vigiada do país” para anunciar o primeiro concorrente salvo da semana.

Catarina Miranda, que recebeu uma nomeação direta durante a gala, pode respirar de alívio. A participante somou 66 por cento dos votos e, por isso, já não corre risco de abandonar o jogo no próximo fim de semana, que irá contar com duas galas do “Big Brother”.

Carolina Nunes, João Oliveira, Gil Teotónio, Alexandre Ferreira e David Maurício continuam nomeados.