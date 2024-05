Noelia Voigt, Miss EUA, renuncia ao cargo devido à saúde mental

Noelia Voigt foi coroada Miss EUA em setembro de 2023. Sete meses após a cerimónia, anunciou que irá renunciar ao cargo para cuidar da sua saúde mental.

Na página de Instagram, Noelia Voigt partilhou um comunicado, onde anunciou que irá deixar as funções de Miss em prol da saúde mental. “Na vida, valorizo fortemente a importância de tomar as melhores decisões para nós e para a nossa saúde mental”, escreveu.

A jovem, de 24 anos, começou por destacar a jornada como Miss EUA, onde representou “Utah com orgulho e, mais tarde, os EUA no Miss Universo”.

“Infelizmente, tomei a difícil decisão de renunciar ao título de Miss EUA 2023”, referiu, agradecendo depois ao fãs, família, amigos e treinadores. “A gratidão eterna enche o meu coração quando penso na plataforma que me foi dada para fazer a diferença, na sensação de realizar um sonho de toda a vida e de me conectar com pessoas de todo o mundo, assim como disse que faria no palco do Miss EUA”, acrescentou.

“No fundo, sei que este é apenas o começo de um novo capítulo para mim e a minha esperança é continuar a inspirar outros a permanecerem firmes, priorizando a saúde mental. (…) Como eu gostava de poder vos abraçar a todos. Amo-vos com todo o meu coração e sempre amarei. Paz e amor, sempre”, concluiu.

Na internet, as mensagem de carinho multiplicaram-se. “Tão orgulhosa de ti”, disse a apresentadora de televisão Kamie Crawford. “Defendeste o que é bom, o que é amor e o que é graça. Ficaste de pé. As tuas ações gritaram mais alto do que as palavras que não conseguiste dizer. E nós ouvimos-te, Noélia”, sublinhou o empresário Thom Brodeur.