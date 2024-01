Alexandra Lencastre: “Faço intervenções cirúrgicas para mimar a autoestima”

Alexandra Lencastre garante que não voltou a mexer no corpo nos últimos tempos, mas assegura que o vai voltar a fazer. Objetivo: ser feliz e agradar ao público.

O papel de jurada no programa “Dança com as Estrelas” e a aparente jovialidade levou a especulações nas redes sociais sobre uma alegada intervenção cirúrgica. Alexandra Lencastre nega categoricamente, mas garante que a vai fazer. “Não fiz nada, quem me dera ter feito, marquei e tudo, mas não fiz”, diz à N-TV. “Com a novela ‘Cacau’ não podia ter feito uma intervenção mais complicada, porque não dava para cicatrizar em quatro dias”, justifica.

O alvo da operação já está sinalizado. “Queria muito tirar estes papinhos aqui do lado direito (do olho), já ando há um ano a tentar perceber o que é, pensava que era uma vasculite”.

Alexandra Lencastre mostra-se a favor dos procedimentos estéticos e confessa que já pôs “vitaminas no peito”, “cremes, máscaras” e fez “massagens”. “Obviamente quero fazer, porque isso faz parte da nossa saúde mental e da tal zona em que podemos dar um bocadinho de mimo porque também precisamos”.

A palavra chave, diz, é autoestima. “Tem a ver com mimar a autoestima e é uma forma inteligente de nos mantermos mais felizes connosco, porque acreditamos que assim também vamos agradar mais ao público e é para ele que trabalhamos”, remata, sobre o tema.

Em “Cacau”, a atriz viu a filha, Margarida Bakker, representar nos primeiros episódios. “Foi uma graça, agora vai começar a fazer teatro, que é o que ela gosta e espero que mais tarde volte à televisão. Ela fez produção e adorou”, conta, para dar um exemplo de outra atriz que não vingou logo nas novelas. “A Julie Sergeant fez a primeira novela com 16 anos e só se afirmou anos mais tarde. Eu também tive uma altura com pouco trabalho e não esperava, foi uma lição de humildade muito grande”.

Para a TVI fica uma dica: “Acho que a Margarida dança bem e até podia ser convidada para o ‘Dança com as Estrelas’”.



E, por falar no programa de sábado à noite, Alexandra Lencastre acumula o papel de jurada com a personagem da novela “Cacau”, a vilã ‘Simone’. “Conjugar com a novela é difícil, só tenho um dia para estudar as cenas para a semana toda e às vezes não tenho a sexta-feira para preparar bem o programa, mas mesmo assim vale a pena e ia ter pena se fizessem o programa sem fim. A ‘Simone’ vai desaparecer entretanto e aí vou ter um balão de oxigénio para mim”, garante.

Sobre “Cacau”, a artista mostra-se feliz. “Esta novela está muito bem escrita e é muito apelativa porque tem vários géneros. Percebe-se que a autora vai buscar inspiração aos filmes, acho que as pessoas estão a amar, ficam presas ao ecrã”.



“Depois de ter feito tantas vilãs, é bom fazer uma que seja tão diferente das outras. Esta mulher tem liberdade para tudo, pode mudar de um extremo ao outro rapidamente, ela é perigosa. Tem algo de loucura, uma semente de perigo e de mistério e ela não para, não sabemos quais são os limites dela”, acrescenta.



Um papel “pior” do que o de ‘Luísa Albuquerque’ em “Ninguém como Tu”: “Se a ‘Simone’ conhecesse a ‘Luísa Albuquerque’ dava cabo dela!”