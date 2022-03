Alexandra Lencastre troca a TVI pela SIC

É a “bomba” noticiosa do dia: Alexandra Lencastre trocou a TVI pela SIC e volta a Carnaxide, sem contrato… e a receber menos.

Mais um “tiro no porta aviões da TVI”: depois de Cristina Ferreira, Isabela Valadeiro, João Catarré ou, mais recentemente, Ricardo Araújo Pereira, Daniel Oliveira foi buscar Alexandra Lencastre à TVI “sem contrato e a receber menos”, garante uma fonte à NTV.

O diretor de Entretenimento da SIC consegue mais uma grande aquisição, numa altura em que Nuno Santos “arrumava a casa” em Queluz de Baixo e garantia a continuidade do chef jugoslavo Ljubomir Stanisic, que chegou a ser sondado pelo estação de Paço de Arcos, ou a transmissão de 20 jogos do Euro2020.

Há minutos, em comunicado, a Impresa anunciava a contratação.

“Alexandra Lencastre vai estar na ficção e entretenimento da SIC já a partir de 2020. A consagrada atriz regressa a uma casa onde participou em projetos de sucesso como ‘Querido Professor’, ‘Perdoa-me’, ‘Fúria de Viver’, ‘Na cama com’ ou “Passeio no Parque’”

“2020, ano de mudança! Entrada numa nova década com uma energia renovada, com esperança, fé e confiança num caminho diferente e no entanto também familiar. Fecho um ciclo do qual me orgulho, não só pelo que colhi e guardei de grandes profissionais, mas também porque dei sempre o melhor de mim. Entro na SIC pela melhor porta – a da verdade, respeito, consideração e transparência. Estou motivada para todos os desafios da minha nova casa e por reencontrar tantos companheiros. Chego com um sorriso nos lábios e uma flor no coração”, afirma Alexandra Lencastre.

Daniel Oliveira congratulou-se pela contratação: “Tê-la connosco e perceber que é alguém para quem o valor da palavra vale mais do que tudo o resto. Traz frescura, experiência, qualidade, irreverência e vontade de estar na SIC. Aqui terá vários desafios e condições de cativar o público com o seu talento, tendo o reconhecimento que merece. Com a vinda da Alexandra, conseguimos, simultaneamente, reforçar o elo que nos une aos portugueses, fortalecer ainda mais o naipe de atores que trabalham connosco, consolidar a nossa forte aposta na ficção nacional e reforçar a oferta nos canais temáticos”, refere o diretor de Entretenimento.

Esta contratação-surpresa, que, no meio da Televisão, é uma “bomba” – ou Alexandra Lencastre, que ainda pode ser vista na novela “Na Corda Bamba”, não tivesse protagonizado os grandes êxitos da TVI, como “Ninguém como Tu”, “Tempo de Viver” ou, mais recentemente, “A Única Mulher” -, tivesse justificado, há dois dias, que não ia integrar o painel de jurados de “Dança com as Estrelas”, por “já ter uma semana de férias agendada”. Afinal, transfere-se para a SIC…