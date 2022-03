Alexandra Lencastre troca “Dança” por uma semana de férias

A “diva” da TVI foi convidada para integrar, uma vez mais, o painel de jurados do “Dança com as Estrelas”, mas declinou, por já ter o descanso marcado.

“Não há qualquer bronca”. É desta forma, em discurso direto, que Alexandra Lencastre responde às notícias da Imprensa desta terça-feira, que destacam que a atriz não vai ser, como habitualmente, jurada do “talent show” “Dança com as Estrelas” e vai ser substituída por Jessica Athayde.

No programa, que se estreia a 16 de fevereiro, na TVI, e vai ser conduzido por Rita Pereira e Pedro Teixeira, Alexandra Lencastre falha assim a companhia aos outros dois jurados, Cifrão e o sr. Alberto.

Alguma Imprensa noticiou que o diretor de Programas da estação, Nuno Santos, desejava uma cara mais nova no painel que decide os melhores bailarinos e Alexandra Lencastre começa, precisamente, por frisar este ponto, numa referência a Jessica Athayde.

“Em resposta às notícias que têm saído sobre o ‘Dança com as Estrelas’, esclareço que não é verdade que a direção de Nuno Santos tenha preferido trocar-me por uma cara mais nova”, refere a atriz da novela “Na Corda Bamba”.

Segue-se a justificação para falhar o formato: “Fui convidada a participar no programa, não podendo aceitar por já ter há muito agendada uma semana de férias que me permitirá descansar entre a novela que acabo agora de gravar e o início de novos projetos”.

Alexandra Lencastre mostrou-se, de resto, irredutível. “A TVI ainda me perguntou se podia abdicar dessas férias, mas tive de declinar a proposta que me foi feita. Não houve assim qualquer ‘bronca’ com a TVI, remata.

Recorde-se, finalmente, que já se sabem os primeiros concorrentes que vão estar presentes em mais uma edição do “Dança com os Estrelas”: Paulo Pires, Margarida Corceiro, Carolina Deslandes, Marco Costa e Soraia Tavares.