“All Together Now”: Cristina Ferreira mostra bastidores no Altice Arena

Cristina Ferreira mostrou os bastidores do programa “All Together Now”, da TVI. Os “castings” do novo concurso estão a decorrer no Altice Arena.

A diretora de Entretenimento e Ficção da TVI está a preparar-se para a estreia do programa “All Together Now”, do qual vai participar como apresentadora. O formato será emitido a partir do Altice Arena.

“2500 metros quadrados de estúdio. Altice Arena. O talento do país na maior sala de espetáculos”, começou por revelar Cristina Ferreira na legenda de uma fotografia que publicou no Instagram.

Por agora, o programa encontra-se em fase de “castings”, tal como adiantou a diretora no apelo que fez ao público. “Estamos a terminar os castings. Se tens talento para cantar, sozinho, em dupla ou em grupo, inscreve-te”, acrescentou.

Este domingo, a comunicadora já tinha avisado o público que está a trabalhar para apresentar a melhor forma física no dia de estreia de “All Together Now”. “Aviso já que vou estar assim quando estrear o ‘All Together Now’. Só preciso de deixar o bolo rei”, disse.

Recorde que a estreia deste formato foi anunciada em novembro do ano passado por Cristina Ferreira.