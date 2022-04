“All Together Now”: Rita Pereira em lágrimas com recordação dos D’ZRT

Ao terceiro programa, caíram as lágrimas a Rita Pereira: a jurada emocionou-se quando um concorrente do “All Together Now” lembrou os “Morangos com Açúcar” e a banda D’ZRT.

Rita Pereira emocionou-se neste domingo à noite quando um concorrente admitiu, em frente aos 100 jurados, que o sonho da música nasceu quando começaram os “Morangos com Açúcar” e a banda da série, os D’ZRT, surgiu para o mundo.

A atriz e apresentadora, recorde-se, namorou com um dos vocalistas da banda, Angélico Vieira, que perdeu a vida num acidente de automóvel.

Rogério Braga, de 23 anos, lembrou o grupo formado, também, por Cifrão, Paulo Vintém e Edmundo Vieira e Rita Pereira foi mesmo às lágrimas no concurso apresentado por Cristina Ferreira.

“Difícil, muito difícil este programa. Acabou por tornar-se muito pessoal para alguns dos jurados, com mixed feelings pelo meio”, admitiu a atriz e apresentadora no perfil de Instagram.

“Tentei controlar-me mas não consegui. Está quase a começar o @alltogethernowtvi e eu já estou em frente à TV”, concluiu Rita Pereira.