Ângelo Rodrigues faz tatuagem na perna

Sempre admirei tatuagens nos outros. Sempre as achei um ornamento de alma, um adorno que não era mais que uma oportunidade de contar uma história de vida através de um corpo desenhado. – O que me impedia de o fazer era o meu pragmatismo. Incapaz de desfrutar do presente, a minha cabeça estava sempre no futuro. Não queria ser um idoso com problemas de auto imagem por causa de uma decisão frívola tomada décadas antes. – Então procrastinei ao longo dos anos até perder o medo. Agora sei o quão difícil é aguentar 9 horas seguidas de acupuntura consentida. Obrigado, mestre do pontelhismo! @joaodias_tattoo