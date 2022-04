Angie Costa: “O Windoh viu-me a dançar e adorou”

A “blogger” tem sido uma das surpresas da edição de 2020 do “Dança com as Estrelas”. Angie Costa reconhece que entrou nervosa e diz que o ex-namorado gosta de a ver dançar.

É uma das maiores “bloggers” e influenciadoras nacionais, tem milhares de seguidores e, por isso, foi sem surpresa que a TVI convidou Angie Costa para integrar o elenco de celebridades do “Dança com as Estrelas”, exibido todos os domingos à noite.

Além dos fãs, a adolescente tem um seguidor muito especial: o youtuber Windoh, que, recentemente, esteve na concorrência, na SIC, a interpretar o cavaleiro de “A Máscara”.

O Windoh viu e adorou, assim como toda a gente”, diz Angie à N-TV, para admitir que vê o programa de João Manzarra, mas que desconhecia a participação do ex-namorado: “Não sabia que ele era o cavaleiro de ‘A Máscara’! Se ele quisesse agarrar a música com força ele conseguia de certeza”, acrescenta a influenciadora.

https://www.instagram.com/p/B87PUyBpAV3/

Sobre o “Dança com as Estrelas”, e já com duas galas realizadas, a experiência tem sido a melhor. “É a minha estreia em televisão e gostei de me ver. Aos 15 anos andei em aulas de dança, mas foi coisa pouca. Quando me convidaram reagi bem porque acompanhava as edições todas. Fiquei logo nervosa, mas disse que sim sem pensar nas consequências”.

Quem tem brilhado com as participações de Angie são os milhares de fãs: “Os seguidores gostaram, ficou toda a gente maluca. Aqui não tenho controlo de edição, como em casa, no computador, por isso tenho de fazer tudo bem à primeira”, conclui.