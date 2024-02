Após ter-se lesionado, Luisinha Oliveira regressa ao “Dança com as Estrelas”

Após ter falhado a última gala do “Dança com as Estrelas”, devido a uma lesão, Luisinha Oliveira prepara-se para voltar à competição.

Na gala do passado sábado, 24 de fevereiro, Luisinha Oliveira viu-se obrigada a não participar no “Dança com as Estrelas”, devido a uma lesão que a fez ficar com o braço ao peito.

Uma vez recuperada, a nortenha prepara-se para voltar à competição no próximo fim de semana, tal como anunciou a TVI nas redes sociais: “Luisinha Oliveira está de regresso ao palco do ‘Dança com as Estrelas’ e promete arrasar”.

Recorde-se que, após Sandra Felgueiras, Liliana Filipa é a convidada especial desta semana. Nas redes sociais, a empresária e ex-concorrente da “Casa dos Segredos” tem partilhado alguns registos dos ensaios.