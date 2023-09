Argumentistas de Hollywood puseram fim à greve depois de quase cinco meses

Durante 148 dias, os argumentistas de Hollywood estiveram em greve. Contudo, o protesto terminou esta quarta-feira, 27 de setembro.

Esta quarta-feira, dia 27 de setembro, ficou marcada pelo fim da greve dos argumentistas de Hollywood, em Los Angeles, nos Estados Unidos, que estavam em protesto desde maio, decidida pelos líderes do sindicato Writers Guild of America (WGA).

“Isso permite que os argumentistas voltem ao trabalho durante o processo de ratificação, mas não afeta o direito dos membros de tomarem uma decisão final sobre a aprovação do acordo”, lê-se em comunicado da WGA.

O sindicato entrou em acordo com a Aliança dos Produtores de Filmes e Televisão na noite de domingo. “Podemos dizer, com grande orgulho, que este acordo é excecional – com ganhos significativos e proteções para argumentistas em todos os setores de nossa filiação”.

O acordo, contudo, vai ser submetido a votações de ratificação, entre 2 e 9 de outubro. Caso os mais de 11 mil membros rejeitem, a greve será retomada.

Desde o início da greve em maio, o WGA recebeu o apoio do Sindicato dos Atores (SAG), que, independentemente do sindicato de argumentistas, continua com o trabalho parado.