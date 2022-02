O grito de revolta chega de Vânia de Oliveira, cabeleireira de Braga, de 41 anos, que acaba de interpor uma ação no Tribunal Administrativo e Fiscal daquela cidade contra o tratamento desigual no setor da beleza e dos cabelos e depois de ter visto imagens de Cristina Ferreira, no Instagram, a colocar extensões no cabelo.

Um ato cuja “gota de água” que fez transbordar o copo foi a imagem da apresentadora e diretora de Ficção e Entretenimento da TVI Cristina Ferreira a fazer uma renovação do “look”, com extensões.

“Quando vi a publicação da Cristina Ferreira ainda me revoltou mais. As apresentadoras estão sempre penteadas, isto quer dizer que só elas é que têm direito, só elas é que são mulheres, só elas é que existem em Portugal?”, indaga. Por isso, Vânia pede: “As famosas da TV que se arranjem em casa, como todas nós”.

“Não acredito que ela faça extensões na TVI. Ela tem de arranjar o cabelo no cabeleireiro”, atesta a cabeleira, que reitera que o processo não é contra a mulher forte da TV, mas contra o Estado português por promover dois pesos e duas medidas no que diz respeito ao tratamento de beleza. “Também conheço pessoas que trabalham na TVI e na SIC e sei que as celebridades não fazem extensões no estúdio, vão aos salões. Se, nós, cabeleireiros, estamos proibidas, as da televisão também têm de estar”, afirma. Até ao momento, não foi possível obter uma reação por parte da apresentadora ou da estação.

Vânia de Oliveira pede, com a sua ação em tribunal, “mais a igualdade. Não quero que os salões abram e que, por minha causa, morra mais gente”. “Mas, ao fecharmos, todos temos então de estar fechados. Só quero igualdade. Não quero abrir numa altura em que estão a morrer 300 pessoas por dia. Só quero que haja igualdade só isso que peço”, acrescenta a cabeleireira, que diz ter trabalhado já com algumas figuras públicas e, em conjunto com outras cabeleireiras, com atores, atrizes, modelos. Porém, não revela nomes.