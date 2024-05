Cristina Ferreira sobre Castelo Branco: “Não sou amiga, só o recebi em programas de televisão”

Durante o matutino “Dois às 10”, Cristina Ferreira esclareceu que não é amiga “de casa” de José Castelo Branco, apenas o recebeu em programas de televisão.

No espaço dedicado à atualidade criminal, Cristina Ferreira aproveitou para fazer um esclarecimento acerca de José Castelo Branco, que está a aguardar as medidas de coação no Tribunal de Sintra, após ter sido acusado de violência doméstica.

“Temos que olhar para José Castelo Branco como agressor, temos que olhar como inocente até ser provado que é agressor, temos de olhar para a Betty como vítima, temos de olhar para todas as outras vítimas que não tiveram por parte da justiça a atuação a que tinham direito e [desejar] que este caso alerte para a celeridade que deve ser tida em todos os casos de violência”, disse a apresentadora.

A diretora de Entretenimento e Ficção da TVI aproveitou para frisar: “Não sou amiga de casa de José Castelo Branco, só o recebi em programas de televisão”.