Ator Diogo Infante mostra o filho pela primeira vez

O meu filho Filipe faz hoje 17 anos. É a primeira vez que publico uma foto sua. Há muito que desejava mostra-lo, claro, e dizer ao mundo que ele é tão bonito por dentro como por fora; que é um jovem doce , educado, preocupado com o próximo, óptimo companheiro de viagem, que tem paixão por carros e um sentido de humor mordaz e desconcertante. Por razões óbvias tenho tido o cuidado de o proteger, de não o expor, mas há pouco tempo o Filipe disse-me que no seu aniversário, eu já podia publicar uma foto sua. Esta revelação deixou-me com um sorriso no rosto, porque revela maturidade, confiança em si mesmo e orgulho na sua familia. Filhote, hoje já te disse? Amo-te muito…muito!