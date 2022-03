Ator Igor Sampaio dá entrada no hospital em estado grave

Igor Sampaio deu entrada no hospital em estado grave e o ator e amigo Joel Branco fez questão de deixar uma mensagem de melhoras.

O intérprete, de 76 anos, está internado na unidade de saúde desde terça-feira, tal como conta a Imprensa. Segundo a revista “TV 7 Dias”, o ator encontra-se em “estado grave”.

Rapidamente, no Facebook, Joel Branco reagiu ao internamento do amigo. “Perdoem-me os colegas, mas foi a pessoa que mais me animou quando eu estava com as minhas angústias existenciais, que me alegrou faz uns anos quando o suicídio me passou pela cabeça”, admitiu.

“Quero muito, muito que ele melhore e volte para casa! E volte a ser o amigo como poucos que eu felizmente ainda tenho”, acrescentou, confirmando a situação em que Igor Sampaio se encontra.

Um dos últimos trabalhos do ator em televisão foi a novela “Mulheres”, transmitida pela TVI em 2014. Ao longo da sua carreira, Igor Sampaio participou em projetos como “A Família Mata” (SIC), “I Love It” (TVI), “Laço de Sangue” (SIC), “Voo Directo” (RTP), entre outros.