Ator João Baptista condenado a 20 meses de prisão por violência doméstica

O ator João Baptista foi condenado pelo crime de violência doméstica à ex-namorada, Dina Kelly, e terá de cumprir pena suspensa.

João Baptista, que foi acusado de violência doméstica pela ex-namorada Dina Kelly, recebeu esta quarta-feira o veredicto final do julgamento.

De acordo com a revista “TV 7 Dias”, o ator compareceu hoje ao Tribunal de Loures para descobrir o desfecho do processo. João Baptista foi acompanhado do seu advogado. Contudo, a ex-namorada não compareceu, sendo apenas representada pelo seu defensor.

A juíza deu como provadas várias das acusações feitas por Dina Kelly: “o controlo do telemóvel da companheira, por parte do ator; ofensas gratuitas, incluindo tratá-la por ‘p*ta, maluca ou mongoloide’; tê-la agarrado, imobilizado, fazendo-a cair e ficar com hematomas”, entre outras que se podem ler no “site” da revista.

João Baptista manteve-se em silêncio e a juíza declarou que o ator “desperdiçou” a chance de “dar a sua versão dos factos” ou de “mostrar arrependimento”.

Devido ao ocorrido, João Baptista foi condenado a 20 meses de prisão com pena suspensa, tendo ainda que pagar dois mil euros de indemnização.