Ator Paulo Rocha entra em novela brasileira “Éramos Seis”

Paulo Rocha é mais um ator português a juntar-se ao elenco de “Éramos Seis”, novela exibida de segunda-feira a sábado, às 18.00 H, na Globo. As primeiras cenas do ator na trama vão para o ar na segunda semana de janeiro.

Na história, Paulo Rocha interpreta “Felício”, um advogado íntegro, experiente e seguro. A personagem vai aparecer pela primeira vez durante um baile e irá despertar o amor de “Isabel” (Giullia Buscacio). Felício seria o genro ideal para “Lola” (Gloria Pires), não fosse o facto de ser divorciado.

“Felício é um advogado bastante profissional e trabalhador, que não é feliz e tem pouca esperança no amor. Quando encontra Isabel, volta a crer que pode ainda ser feliz e lutará com todas as forças para viver essa história”, adianta Paulo Rocha.

O ator revela como foi a preparação para este papel. “Além de ler o livro, os capítulos e assistir à novela, procurei referências cinematográficas da época para entender a forma de se expressar fisicamente e verbalmente. Mas sobretudo procurei entender sócio culturalmente o quão grave eram esses preconceitos vividos por Felício na época, de forma a poder defendê-lo da maneira mais veemente possível”.

Paulo Rocha junta-se, assim, a Ricardo Pereira e Joana de Verona, atores bem conhecidos do público português, em “Éramos Seis”, obra escrita por Angela Chaves, baseada na novela original escrita por Silvio de Abreu e Rubens Ewald Filho, livremente inspirada no livro de Maria José Dupré.