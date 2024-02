Atores de “Senhora do Mar” chegaram à ilha Terceira para gravar novela

Os atores da nova novela da SIC “Senhora do Mar” viajaram no avião que aterrou, ao final da tarde, na ilha Terceira para continuarem as gravações e assistir à estreia.

“Senhora do Mar”, a nova novela da SIC, estreia-se amanhã à noite no terceiro canal e os atores viajaram durante a tarde deste domingo para a ilha Terceira, onde a aeronave aterrou há cerca de 50 minutos.

Sofia Ribeiro partilhou uma imagem de parte do elenco à saída do aeroporto de Lisboa com a frase “Terceira aqui vamos nós”.

Com os atores viajaram repórteres do terceiro canal e jornalistas e o voo foi tranquilo.

Amanhã o elenco assiste junto ao primeiro episódio de “Senhora do Mar”.