Atriz Maria João Bastos revela que esteve hospitalizada

A atriz Maria João Bastos revelou que esteve hospitalizada através da partilha de uma longa mensagem aos fãs nas redes sociais.

Foi a própria artista a dar a notícia: a atriz da SIC Maria João Bastos esteve, recentemente, hospitalizada e contou tudo aos fãs e seguidores nas redes sociais. Só o círculo de amigos estava a par da informação e em nenhum momento a intérprete revelou o que a levou a ser internada três semanas.

“Esta foi a vista do ‘meu’ quarto nas últimas três semanas, enquanto enfrentava um problema de saúde que me obrigou a parar. A vida às vezes coloca-nos desafios complicados, daqueles que são verdadeiros ensinamentos. Sou imensamente grata por este presente que é viver todos os dias e pelo amor que me rodeia”, começou por escrever no perfil de Instagram.

“E, por isso, quero e tenho de agradecer a todos aqueles que estiveram ao meu lado durante este episódio da minha vida, às pessoas que durante todo este processo cuidaram de mim sem nunca deixarem que me fosse abaixo ou me sentisse sozinha. Não tenho palavras para tanto amor”.

“Quero agradecer à equipa médica que me acompanhou diariamente, todos, sem excepção, e em especial à ‘minha’ Drª Luisa que, sempre atenta e sensível, cuidou de mim e me deu segurança e carinho. Às várias equipas de enfermagem e auxiliares que cuidaram de mim com tanta dedicação, sempre com uma palavra e um sorriso no momento certo. A todos, a minha admiração pela vossa missão não tem tamanho, e o meu respeito por todos é imenso!”

“Obrigada a todas as ‘minhas’ pessoas que estiveram sempre ao meu lado das mais diferentes formas e me encheram de amor. Obrigada pelo amor (e aquela mão dada), apoio, carinho, amizade”, disse ainda a intérprete.

“Recebi durante este processo o maior respeito de todos os que acompanharam os meus dias… o respeito total pela minha privacidade, que me permitiu focar naquilo que mais importava, que era a minha recuperação. Não tenho palavras para exprimir a gratidão por vos ter na minha vida!”

“Tenho o coração cheio, sou grata pelos ensinamentos que este momento me trouxe, pelas pessoas que conheci ao longo do processo e pelas pessoas da minha vida, a todos devo a minha boa recuperação”.

“O amor, sempre o amor…. Aquilo que mais importa. Cuidem-se, estejam atentos a todos os sinais que o vosso corpo vos dá, amem-se e nunca se esqueçam que a vida é o presente mais bonito que temos! E que o amor é sempre o mais importante!”, concluiu Maria João Bastos.